المنافذ: تحقيق 107مليار دينار كإيرادات جمركية وضريبية في شهر آب

2020/09/02 | 09:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، تحقيق أكثر من 107 مليار دينار عراقي اإيرادات جمركية وضريبية في شهر آب 2020.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، أن "مجمل الإيرادات المتحققة في (10) منافذ حدودية من مجموع (21) منفذا حدوديا والتي أغلقت اغلبها بسبب الإجراءات الوقائية لمنع تفشي جائحة كورونا بلغت (107,269,418,500) مليار دينار عراقي المتحقق من الإيرادات الجمركية والضريبية للتبادل التجاري في المنافذ الحدودية لشهر آب الماضي لعام 2020 وبزيادة فارق إيرادات متحقق بلغ (10) مليار دينار عراقي عن شهر تموز الماضي".

وأشارت إلى، "إحصائية المخالفات التي تم رصدها لشهر آب والتي بلغت (225) مخالفة تحت مسميات متعددة (تلاعب في الوزن تغير وصف البضاعة عدم تنزيل كميات من إجازة الاستيراد تهريب عجلات دون الموديل تزوير معاملات جمركية ووصولات قبض إيرادات وشهادة مطابقة ووثيقة إطلاق...



وغيرها )".

وأكدت الهيئة، سعيها الدائم "للمضي الى تعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا ، من خلال العمل بروحية الفريق الواحد وتكاتف كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لتحقيق إيرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعزيز الواقع الامني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية".

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