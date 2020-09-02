الصناعة والنفط : عازمون على المضي بتنفيذ ثالث اضخم مشروع بالمنطقة   

2020/09/02 | 09:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد وزير الصناعة منهل الخباز، الأربعاء، حرص وزارتي الصناعة والنفط على تنفيذ هذا مشروع النبراس للصناعات البتروكيمياوية الذي يُعد أحد ثالث أضخم مشروع في المنطقة وشمال أفريقيا وسيضع العراق على أعتاب مرحلة جديدة ، واعدة تعزز موقعه في هذه الصناعة على الصعيد العالمي .

وقال الخباز في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “نسبة وزارة الصناعة في المشاركة في المشروع (25.5%) الى جانب وزارة النفط نسبة ( 25.5%) أيضاً ، و(49%) لشركة شل العالمية ، حيث سبق ان عقدت عدة اجتماعات بين الوزارتين كان اخرها يوم الخميس ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٠ بحضور وزيرالصناع ةوالمعادن ووزير النفط والكوادر الفنية في الوزارتين لبحث معوقات المشروع واسباب تاخره لسنوات طويلة وتم الاتفاق على ان تقوم اللجان الفنية في الوزارتين بتقديم ورقة عمل تفصيلية وخلال ١٥ يوم لغرض التسريع بالاجراءات وتذليل العقبات لغرض البدء بالإجراءات التعاقدية والقانونية مع الاطراف المعنية قبل نهاية هذا العام”..

من جانبه ابدى وزير النفط احسان عبد الجبار “أستعداد وزارة النفط لتغطية أحتياجات المشروع من الغاز المغذي للمشروع وعلى طول فترة سنوات التشغيل ، سواء للمشروع أو لتشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية”.

وأضاف عبد الجبار، ان “الطاقة الانتاجية المخطط لها للمشروع من مادة (البولي أيثيلين ) تبلغ ( مليون و800 الف ) طن سنوياً وهي المادة التي تشهد نمواً وطلبا متزايدا في الاسواق العالمية ، وهو مايحقق أيرادات مالية كبيرة لخزينة الدولة مستقبلا وتكون جزءا من الدخل القومي العراقي”.



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