“سنحجز راتب الكفيل”.. مصرف الرشيد : فترة “إمهال” استقطاع الأقساط انتهت

2020/09/02 | 09:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرشيد اليوم الأربعاء انتهاء فترة امهال استقطاع الأقساط خلال حظر التجوال المفروض للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن”فترة الإمهال التي اقرها مجلس ادارة المصرف والامانة العامة لمجلس الوزراء خلال فترة الحظر انتهت في ٢٠٢٠/٦/١ “، داعيا “المقترضين مراجعة فروع المصرف للتسديد ما بذمتهم من اقساط متراكمة”.

واوضح أنه “خلاف ذلك سيتم الحجز على راتب الكفيل واحتساب فوائد تأخيرية مما تثقل كاهل المقترض”.

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