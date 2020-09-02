هيأة المنافذ الحدودية: أكثر من (107)مليارات دينار إيرادات كمركية وضريبية تحققت في شهر أب الماضي

2020/09/02 | 09:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية تحقيق أكثر من (107)مليارات دينار إيرادات كمركية وضريبية تحققت في شهر أب 2020.وقالت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " أن مجمل الإيرادات المتحققة في (10) منافذ حدودية من مجموع (21) منفذا حدوديا والتي أغلقت اغلبها بسبب الإجراءات الوقائية لمنع تفشي جائحة كورونا بلغت (107,269,418,500) دينار المتحقق من الإيرادات الكمركية والضريبية للتبادل التجاري في المنافذ الحدودية لشهر آب الماضي وبزيادة فارق إيرادات متحقق بلغ (10) مليارات دينار عن شهر تموز الماضي.واكدت هيئة المنافذ الحدودية سعيها الدائم والدؤوب والمضي الى تعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها البلد، من خلال العمل بروحية الفريق الواحد وتكاتف كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لتحقيق إيرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعزيز الواقع الامني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية./انتهى9

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