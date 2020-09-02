جنرال الكترك توضح / لنينا/ اجراءاتها بشان تحسين الطاقة الكهربائية في العراق بعد توقيع الاتفاقية مع وزارة الكهرباء

2020/09/02 | 09:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد جوزيف أنيس الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى "جنرال إلكتريك" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ، سعي الشركة بتحسين الطاقة الكهربائية في العراق خلال الفترة المقبلة بعد توقيع الاتفاقية مع وزارة الكهرباء .



وقال انيس للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ بشان الهدف من الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الكهرباء العراقية و"جنرال إلكتريك" التي تم الإعلان عنها يوم 19 أب في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين " انه من المتوقع أن تنفذ "جنرال إلكتريك" عقوداً قيمتها 500 مليون دولار تغطي أعمال الصيانة في محطات الطاقة الكهربائية القائمة في البلاد، بما يشمل: التحديث ، والإصلاح ، وتزويد قطع التبديل والخدمات الميدانية ، كما ستعمل وحدة أعمال حلول الشبكات لدى "جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة" على تعزيز شبكة نقل الطاقة وتحسين استقرارها وربطها مع شبكة الطاقة في الأردن، بعد توقيع عقد لتنفيذ هذا المشروع بقيمة 727 مليون دولار.واوضح " ان عدد سكان العراق يتجاوز 40 مليون نسمة تقريبا ويزداد هذا العدد بشكل مطرد ليرتفع معه الطلب على الطاقة الكهربائية سنوياً لتلبية الاحتياجات السكانية والتجارية ، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية وصول معدل الطلب على الطاقة إلى الضعف بحلول عام 2030، ليبلغ نحو 150 تيرا واط ، لذلك يتوجب تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية وتوفير مرافق توليد الطاقة الكافية وإضافة المزيد من الاستطاعة لتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية المتنامية في البلاد.واكد انيس " ان الاتفاقية الموقعة بين وزارة الكهرباء العراقية و"جنرال إلكتريك لطاقة الغاز" ستساعد في تحقيق أفضل استخدام ممكن لمحطات توليد الطاقة الكهربائية القائمة في العراق ، وقد تم بالفعل ضخ استثمارات كبيرة في إنشاء هذه المرافق، إلا أن الافتقار إلى العمليات الفعالة وخدمات الصيانة من الممكن أن يضع العراق عرضة لخطر فقدان ما يصل إلى 10-50٪ من الاستطاعة الكهربائية الفعلية.وبين " انه من خلال تنفيذ عمليات التحديث والإصلاح وتزويد قطع التبديل والخدمات الميدانية، ستساعد هذه الاتفاقية في ضمان التوليد الموثوق لما يصل إلى 7 آلاف ميجاواط من الطاقة الكهربائية عبر ما يصل إلى 20 محطة توليد منتشرة في أرجاء البلاد.



وبشان امتلاك "جنرال إلكتريك" حلولاً إضافية لتعزيز قطاع الطاقة في العراق ، قال انيس انه ثمة تدابير فورية يمكن للعراق تطبيقها لتعزيز قطاع الطاقة ويمكن لـ"جنرال إلكتريك" المساعدة في تنفيذها ، منها تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح والتحديث في المرافق والمحطات الأقدم لتحسين أدائها ، وايضا من بين هذه التدابير تطبيق التحديثات على التوربينات الغازية لزيادة قدرتها الإنتاجية بما يصل إلى 15%، وذلك في غضون فترة قصيرة تتراوح بين 3 و4 أسابيع ، كما يمكن تحويل محطات الطاقة من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة لتعزيز قدرتها الإنتاجية بما يصل إلى 50% دون الحاجة لاستخدام وقود إضافي أو زيادة انبعاثاتها.



ولفت الى : انه إذا تمكن العراق من السيطرة على ما نسبته 30 إلى 40% من الغاز الذي يتم التخلص منه بإشعاله، سيتمكن من توليد ما يصل إلى 3.3 جيجا واط من الطاقة الإضافية باستخدام توربينات "جنرال إلكتريك" الغازية من طراز HA، والتي سجلت بالفعل اثنين من الأرقام القياسية العالمية على مستوى الكفاءة، ويمكنها استخدام الوقود الذي يتم التخلص منه دون فائدة.



واشار الى ان الوكالة الدولية تقدر خسائر شبكة الطاقة الكهربائية في العراق بنحو 50% إلى 60 % ، (لأسباب فنية وغير فنية)، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم ، لذلك يمكن تعزيز أداء هذه الشبكة لتحسين الكفاءة وتقليل فقدان الطاقة أثناء نقلها وتوزيعها./انتهى9

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