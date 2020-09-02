القضاء يحدد يوم غد موعدا للمرافعة بشأن القرار الولائي الخاص بإيقاف تجديد عقود شركات الهاتف

2020/09/02 | 09:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ حددت محكمة استئناف الكرخ يوم غد الخميس، موعدا للمرافعة بشأن قرار الأمر الولائي الخاص بإيقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال.وقال عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النائب محمد شياع السوداني في تصريح صحفي، ان " من حق هيئة الإعلام والاتصالات رفع تظلم وفق القانون لكونها مدعى عليها وفق الدعوى التي أقمتها، وعلى قرار مجلس الأمناء"، مبيناً أن "شركات الاتصالات مبلغة بهذه الدعوى".وسيحضر السوداني المرافعة، لكنه قال إنه "لن يستطيع الإعلان عن الدفوعات التي سيقدمها، لاعتبارات تتعلق بالقضية".وبادر السوداني، يوم الـ10 من اب الماضي، باقامة دعوى مدنية في محكمة بداءة الكرخ على الجهات المسؤولة ومديري شركات الهاتف النقال المشمولة بتجديد عقودها ( زين ، آسيا سيل، كورك تليكوم)، وذلك لإلزام الجهات الحكومية بعدم تجديد هذه العقود.ووجهت محكمة بداءة الكرخ، التابعة لمجلس القضاء الأعلى، يوم (25 آب 2020)، تبليغاً إلى شركات الاتصالاتالثلاث في العراق، بقرار إيقاف تجديد تراخيصها للعمل./انتهى10

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