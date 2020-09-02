العراق يريد إعفاءه من تخفيض صادرات النفط

2020/09/02 | 10:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة النفط اليوم الأربعاء عن مساعٍ لفتح حوار مع دول اوبك لإعفاء العراق من تخفيض كميات التصدير من النفط.

وتحدث وزير النفط إحسان عبد الجبار في تصريح رسمي عن وجود مساع لاعفاء العراق من اتفاق تخفيض كميات التصدير في اوبك، اذ تمت مفاتحة جميع وزراء المنظمة من المنتجين الكبار في ثلاثة اجتماعات متتالية باعفائه خلال الربع الاول لعام 2021 لطلب المساعدة”، مستدركاً: “لكن ستلتزم الوزارة بالتخفيض خلال الاشهر الثلاثة المقبلة”.

واكد استمرار اقليم كردستان بعمليات التصدير من دون الرجوع للحكومة الاتحادية.

وفي تقرير لمنظمة أوبك+ في آب الماضي تحدث عن دول لم تلتزم بالإمدادات المستهدفة ويأتي العراق على رأس تلك الدول فيما تعهد الأخير إلى السعودية بتعويض زيادة الإنتاج عبر خفضه.

ومن جانب ثانٍ، قال عبد الجبار إن “الوزارة باشرت تسلم العروض التجارية والفنية الخاصة بإنشاء انبوب تصدير النفط الخام (بصرة ـ عقبة) بطاقة مليون برميل”، متوقعاً أن “يشهد الربع الاول من العام المقبل احالة المشروع بشكل كامل ليتسنى بعدها المباشرة به”.

وبيّن أن الأنبوب سيمتد لمسافة 1700 كيلو متر، يكون التنفيذ في الجانب العراقي على نفقة الوزارة اما في الجانب الاردني فسيكون على شكل استثمارات” مشيراً إلأى أن “نجاح المشروع سيعجل باعادة تأهيل خط جيهان التركي”.

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