الحشد الشعبي يطلق حملة لتعزيز الوقاية من كورونا مع بدء الامتحانات في البصرة

2020/09/02 | 10:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

باشرت كوادر ممثلية تشكيل العتبة العلوية في الحشد الشعبي وبالتعاون مع مكتب هيئة الحشد الشعبي بحملة وقائية كبيرة لتوفير بيئة صحية آمنة للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة بالتزامن مع بدء الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الإعدادي في محافظة البصرة.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “كوادر ممثلية تشكيل العتبة العلوية في الحشد الشعبي وبالتعاون مع مكتب هيئة الحشد الشعبي باشرت، اليوم، بحملة وقائية كبيرة لتوفير بيئة صحية آمنة للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة بالتزامن مع بدء الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الإعدادي”.

وأوضح البيان، أن “الحملة شملت تعفير وتعقيم مجمع كليات الكرمة بواقع ٥٧ قاعة امتحانية فضلا عن توفير الكمامات والمعقمات وفحص الطلبة قبل دخول القاعات الامتحانية”.



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