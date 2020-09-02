الصدر يدعو الى تصفية الحشد الشعبي من عناصره السيئين حفاظاً لهيبة الدولة

2020/09/02 | 10:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر هيئة الحشد الشعبي إلى تصفية عناصرها من السيئين حفاظا لهيبة الدولة.دعوات زعيم التيار الصدري جاءت خلال سلسلة تدوينات نشرها على موقعه في توتير تضمنت مجموعة مطالبات إلى هيئة الحشد الشعبي، حيث دعاهم … Readmore

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