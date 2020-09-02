سواريز يقترب من يوفنتوس

2020/09/02 | 10:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

اقترب نادي يوفنتوس من إبرام صفقة هجومية من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عبر التعاقد مع الأوروجوياني لويس سواريز، نجم برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن يوفنتوس أتم اتفاقه مع سواريز، مما يجعله على مقربة من عقد شراكة هجومية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل.

ويأتي ذلك بعدما أبلغ الهولندي رونالد كومان، مدرب البارسا، اللاعب البالغ 33 عامًا بخروجه من حساباته فور توليه منصب المدير الفني للفريق بنهاية الموسم المنقضي.

وأشارت الصحيفة إلى توصل اليوفي لاتفاق مع ممثلي سواريز بعد اجتماعهما للمرة الثانية في الساعات الماضية، ونص الاتفاق على حصول المهاجم المخضرم على 9 ملايين جنيه إسترليني كراتب سنوي.

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