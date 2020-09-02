إصابة جنديين أسرائيليين بعملية دهس في الضفة الغربية

2020/09/02 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاربعاء، باصابة جنديين أسرائيليين، في عملية دهس وقعت عند حاجز زعترة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت وسائل الإعلام، إن شرطياً وجندياً أصيبا إصابات متوسطة جراء إقدام شاب فلسطيني على تنفيذ عملية دهس عند مفترق زعترة بنابلس.

واضافت، أن الشاب الفلسطيني منفذ العملية أصيب بجروح خطيرة.

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