حكومة كوردستان تناقش بدء العام الدراسي في الإقليم

2020/09/02 | 10:12 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني

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