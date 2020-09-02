دهس عسكريين إثنين في الضفة الغربية وحرس الحدود توقف الفاعل

2020/09/02 | 10:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، عن حادث دهس لجندي وشرطي، بالقرب من مفرق تبواح في مستوطنات الضفة الغربية.

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