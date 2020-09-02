2020/09/02 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صالحة_حيوني لم يعد البراكاج Le braquage) ) أو قطع الطريق باستعمال السّلاح حدثا غريبا في مجتمع تتنامى فيه الجريمة لأسباب شتّى .



لكن ما بدا غريبا عند الرأي العام ّ في إحدى هذه الحوادث التي جدّت في تونس في شهر أوت الحالي ّ وكانت ضحيّتها الإعلاميّة سحر حامد، هو أن تكون إحدى ضحايا هذا العنف امرأة، وأن يكون الفاعل المشتبه فيه امرأة أخرى، بل امرأة حسناء ضجّت مواقع التّواصل الاجتماعيّ بنشر بصورها في ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البراكاج، والجسد الأنثويّ - صالحة حيوني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البراكاج، والجسد الأنثويّ - صالحة حيوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).