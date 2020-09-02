2020/09/02 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه كريس هيدجز ترجمة سعيد مضيهانحسرت الديمقراطية فثي الولايات المتحدة وزحفت سلطة المال على الكونغرس ودوائر السلطة .



بات رئيس الدولة ينتخب بمليارات الدولارات تتبرع بها الشركات الكبرى سلفة وتسترد اضعافها امتيازات.



باتت هذه الحقيقة مكشوفة ؛ اما ما لم يزل مستورا يتكشف إمام التحقيقات الصحفية المتقصية، امثال تلك التي يجريها سيمور هيرش ويعلنها فضائح وعورات، فتمثل في سطوة المال على الشرطة والقضاء والصحاف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدالة المغدورة في الولايات المتحدة - سعيد مضيه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدالة المغدورة في الولايات المتحدة - سعيد مضيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).