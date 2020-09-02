طائرة الرئيس الفرنسي تصل مطار بغداد الدولي

2020/09/02 | 10:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_بغداد هبطت صباح اليوم طائرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مطار بغداد الدولي.

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