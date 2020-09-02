قافلة امريكية تضم 60 شاحنه تدخل الى الحسكة السورية قادمة من العراق

2020/09/02 | 10:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سوريا عن دخول 60 شاحنة تابعة لأميركا إلى البلاد، قادمة من العراق، وتحمل تعزيزات عسكرية.وبحسب وكالة سانا الرسمية، فقد “واصلت قوات الاحتلال الأميركي تعزيز قواعدها غير الشرعية ونقاط احتلالها في الجزيرة السورية، وأدخلت قافلة جديدة من الشاحنات والعربات … Readmore

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