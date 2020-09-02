2020/09/02 | 10:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا / أعلن مصرف الرافدين، إكمال اجراءات صرف رواتب اغلب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة لشهر آب الماضي.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه، انه "تم توزيع المستحقات المالية لأغلب موظفي دوائر الدولة والموطنة رواتبهم على مصرفنا عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني".وأشار الى، ان "ملاكات الإدارة العامة وفروعها استنفرت جهودها في الإسراع بإنجاز صرف الرواتب الكترونيا والذين تواجدوا في أماكن عملهم وحرصا من المصرف على صرف المستحقات المالية لمستحقيها في الوقت المحدد لها"./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين: إكتمال صرف رواتب أغلب موظفي الدولة لشهر آب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين: إكتمال صرف رواتب أغلب موظفي الدولة لشهر آب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).