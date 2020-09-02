مفوضية حقوق الانسان: مئات المناشدات وردتنا من طلبة السادس الإعدادي حول القاعات الامتحانية

2020/09/02 | 10:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، تلقيها مئات المناشدات من طلبة السادس الإعدادي حول القاعات الامتحانية.وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة على تويتر إن "مئات المناشدات من طلبة مرحلة السادس وردت حول عدم وجود ظروف ملائمة في قاعات الامتحانات تتناسب مع درجات الحر الشديد وانتشار الوباء".واضاف ان "تعليمات وزارة التربية تمنع فرقنا الراصدة من المتابعة"./انتهى10

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