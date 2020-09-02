البرلمان: زيارة الرئيس الفرنسي مصدر قوة للعراق

2020/09/02 | 10:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد رأى عضو مجلس النواب سعران الاعاجيبي، الأربعاء، ان زيارة الرئيس الفرنسي مصدر قوة للعراق.وأفاد الاعاجيبي، إن "هذه الزيارة تأتي كدعم للحكومة العراقية"، مشيرا الى انها "ستكون مصدر قوة للعراق لاسيما من الناحية العسكرية اذ يمكن لفرنسا تصدير طائرات للعراق وتسليح القوة الجوية".ورجح الاعاجيبي، أن "تتخلل الزيارة مناقشة القصف التركي للاراضي العراقية، كما من المتوقع ان يزور بغداد ايضا رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني"

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