بورصة اليوم.. أسعار العملات الأجنبية والنفط والذهب

2020/09/02 | 10:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر “يس عراق” أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط في العراق والعالم، اليوم الأربعاء 2 أيلول 2020 :

اسعار الدولار في الاسواق المحلية:سعر بيع الدولار : 123,250سعر شراء الدولار : 122,250……………..

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 119,05 دولارالأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 133,80 دولارالليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 736,55 ليرة تركية…………….

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1964,57$……………….

سعر برميل نفط الخام برنـت = 46,00 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي = 43,15 دولار

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