ترامب يزور مدينة كينوشا المضطربة ويصف الاحتجاجات هناك بالعنف الداخلي

2020/09/02 | 10:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة كينوشا بولاية ويسكنسن لدعم “تطبيق القانون” بعد أن أطلقت الشرطة النار على رجل أسود مما أدى إلى حدوث اضطرابات وأعمال عنف.وسعى الرئيس الجمهوري إلى إلقاء اللوم على القادة الديمقراطيين المحليين في “الدمار” الذي … Readmore

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