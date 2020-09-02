بن سلمان يلتقي كوشنر لدعم عملية السلام الشامل والعادل في المنطقة

2020/09/02 | 10:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بمستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، والوفد المرافق له، خلال الزيارة الإقليمية التي أجراها.وجرى خلال اللقاء وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “بحث الشراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات … Readmore

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