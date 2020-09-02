ايران تعلق على أنباء استغناء العراق عن غازها

2020/09/02 | 10:29 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أكد وزير النفط بيجن زنكنة، أن قطاع الكهرباء في العراق ينشط بامدادات الغاز الايراني، المجدي اقتصاديا لهذا البلد، على حد قوله.





وبيّن زنكنة في تصريح على هامش ملتقى عام اليوم الاربعاء بحسب ما نقلت وكالة انباء فارس، أن "الجدوى الاقتصادية للغاز الايراني تأتي لكونه طبيعيا، ويحل مكان السولار الذي يعادل سعره اكثر من ضعف تسعيرة الغاز الذي تبيعه ايران".

واكد أنه "لم يُطرح ولم يسمع شخصيا أن العراق لايحتاج لتوريد الغاز من ايران، مبيّنا أن العراق أبرم عقودا لانتاج الغاز محليا، وعلى أية حال لديه هذه الطاقات لانتاجه والافادة منه، غير أن ذلك يستغرق وقتا وأن العراقيين راغبين بتوريد كميات اكبر من الغاز الايراني".

من جهة ثانية أشار وزير النفط أن "احتياطي البنزين في البلاد تجاوز 5 مليارات لتر حتى بدايات شهر "خرداد" الايراني (بدأ 20 آيار) والان قد واجه انخفاضا بسبب التصدير".

محمد

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