بغداد.. محطة لقاء بين ماكرون وبارزاني

2020/09/02 | 10:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر أن يزور رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، على رأس وفد من الإقليم.

وتأتي زيارة نيجيرفان بارزاني بهدف اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومنذ يومين قام ماكرون بزيارة الى لبنان ومن المقرر أن يزور بغداد اليوم للقاء المسؤولين العراقيين ورئيس اقليم كوردستان.

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