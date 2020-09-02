نائب : الأموال المفترض تحصيلها من قطاع الاتصالات تصل إلى ملياري دولار شهريا

2020/09/02 | 10:41 - المصدر: وكالة خبر

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واخ_بغداد

اكد النائب منصور البعيجي ، ان القضاء العراقي عادل ونزيه ولطالما كانت له مواقف بالقضايا المهمة خصوصا التي تمس هيبة الدولة واموال الشعب من خلال الحفاظ عليها من السرقة والنهب لاسيما ماتقوم به شركات الهاتف النقال من سرقة علنية للمواطن وعدم تسديد مابذمتها من مستحقات تجاوزت تريليوني دينار حسب ماذكرته اللجنة المالية النيابية .

مشيرا الى ان طبيعة الخدمة المقدمة من خلال تلك الشركات طوال تلك الأعوام اتسمة بالضعف والرداءة والأساليب غير الشرعية في محاولة استنزاف أرصدة المشتركين، فيما لم تستطع الجهات الرقابية والتشريعية ملاحقة التلكؤ وفرض الشروط الجزائية والقانونية على جهات الاتصال الثلاث طيلة الاعوام السابقة والضحية هو المواطن العراقي وعدم دفع مستحقات الدولة.

واضاف ، إن “قيمة الأموال المفترض أن يتم تحصيلها من قطاع الاتصالات مقارنة بأعداد المشتركين في العراق تصل إلى ملياري دولار شهريا، ما يعظم موارد الموازنة خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة “، عادا انه ” كان الاجدر بالجهات المختصة اجبار شركات الهاتف على دفع مابذمتها من مستحقات ، لا ان تقوم بمكافأتها من خلال تجديد جولات التراخيص و عدم دفع مابذمتها” .

وطالب البعيجي ، الحكومة العراقية بدعم انشاء شركة اتصالات وطنية تستطيع منافسة الشركات الاخرى مع الاخذ بعين الاعتبار ان قطاع الاتصالات يدر اموال طائلة لخزينة الدولة،و من اجل تقديم الافضل لبلدنا وشعبنا الذي عانى الامرين من سرقات شركات الاتصال التي مضى على وجودها عدة سنين دون تقديم الافضل.

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