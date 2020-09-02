اكتمال صرف رواتب اغلب موظفي الدولة لشهر اب

2020/09/02 | 10:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_بغداد

اعلن مصرف الرافدين اكمال اجراءات صرف رواتب اغلب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة لشهر اب.

واوضح المصرف ، انه ” تم توزيع المستحقات المالية لأغلب موظفي دوائر الدولة والموطنة رواتبهم على مصرفنا عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني “.



مشيرا الى ان ” ملاكات الإدارة العامة وفروعها استنفرت جهودها في الأسراع بأنجاز صرف الرواتب الكترونيا والذين تواجدوا في أماكن عملهم وحرصا على صرف المستحقات المالية لمستحقيها في الوقت المحدد لها”.

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