2020/09/02 | 10:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاربعاء، مخاطبة وزارة الصحة وخلية الازمة في كتاب رسمي، من أجل عودة الانشطة الرياضية، فيما أكدت أنها ما زالت تترقب قرار خلية الازمة بهذا الشأن.

وقال مدير إعلام وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "الوزارة أرسلت كتابا رسميا إلى وزير الصحة وخلية الأزمة، تطالب من خلاله بالسماح لعودة النشاطات الرياضية شريطة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات خلية الأزمة"، مشيرا الى ان "البلدان المجاورة وجميع دول العالم ايضا تم ايقاف الانشطة الرياضية فيها".

وأكد أن "الوسط والشارع الرياضي، مازالا يترقبان قرار خلية الأزمة، بشأن السماح لعودة الأنشطة والفعاليات الرياضية، مرجحاً "عودة الانشطة الرياضية خلال الايام المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزارة الشباب: ننتظر قرار خلية الأزمة لعودة الأنشطة الرياضية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزارة الشباب: ننتظر قرار خلية الأزمة لعودة الأنشطة الرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).