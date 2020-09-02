باريس.. بدء محاكمة المتورطين في هجوم شارلي إيبدو الدامي

2020/09/02 | 10:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ الأربعاء في باريس محاكمة المتهمين باعتداءات باريس التي وقعت في أوائل 2015 عندما شن إرهابيون فرنسيون ثلاثة هجمات أسفرت عن مقتل طاقم تحرير صحيفة شارلي إبدو وعناصر شرطة وزبائن متجر يهودي.

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