خبير قانوني / لنينا/ : عقوبات قانون الاسلحة رقم٥١ لسنة ٢٠١٧ ليست رادعة .. ويجب اتخاذ عقوبات صارمة لازالة اثار الحروب والدمار

2020/09/02 | 10:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ قال الخبير القانون علي التميمي ان عقوبات قانون الاسلحة رقم ٥١ لسنة ٢٠١٧ ليست رادعة ، داعيا الحكومة الى اتخاذ عقوبات صارمة لإنقاذ الناس وإزالة آثار الحروب والدمار".وقال التميمي في تصريح /لنينا/ ان قانون الأسلحة ٥١ لسنة ٢٠١٧ أجاز لوزير الداخلية منح الاجازات لحمل السلاح وفتح محال بيعها ولم تمنح هذه الصلاحية للمحافظين أو رؤساء الاقاليم عكس القانون السابق ١٣ لسنة ١٩٩٢ ، كما الزم هذا القانون الأجنبي الداخل للعراق إدخال سلاحة بإجازة يحصل عليها وهذا غير موجود في كل دول العالم .وبين " ان القانون اجاز ايضا فتح محال بيع السلاح باجازه وهذا استنساخ من القانون الأمريكي فالوضع في العراق غير قابل لمثل هذه المحال التي ستشجع على حيازة السلاح ومن ثم كثرة الجرائم .واكد ان العقوبات التي جاءت في المواد ٢٤ وما بعدها لم تكن رادعه ، وكنت اتوقع ان يتم وضع مادة محددة المدة لتسليم السلاح مقابل مالي يدفع للحائز لسحب هذه الأسلحة المنفلته وخصوصا الثقيلة منها.واشار الى ان المدن المنزوعة السلاح ، هي المدن التي لا يوجد فيها اي مظهر من مظاهر السلاح او المعدات أو التخزين أو مظاهر عسكرية ، كما أنها خالية من الصدامات أو الخروقات أو الجرائم التي ترتكب بالأسلحة أو أي هجمات عسكرية بالأسلحة ، وقد تكون مثل هذه المدن بين دولتين او تكون داخل الدولة الواحدة .وتابع ان بعض الحكومات قد تلجأ بعد أن ترهقها النزاعات والحروب أو الحروب الأهلية إلى اتخاذ قرارات من هذا النوع لإنقاذ الناس وإزالة آثار الحروب والدمار ، ويرافق كل ذلك عادة من الحكومات قرارات صارمة وقوانين وعقوبات لمن يخالف هذه الإجراءات وقد يرافقها حملات وإجراءات لسحب الأسلحة.واكد ان المشكلة في العراق قانونية ايضا اذ ان قانون الاسلحة العراقي ٥١ لسنة ٢٠١٧ أجاز بيع الأسلحة في المحال ولم يتشدد في عقوبة الحيازة لهذا يحتاج تعديل هذا القانون ، مقترحا ان تقوم الدولة بإعلان شرائها الأسلحة من الناس مقابل المال ، لتكون بوابة لسحب الأسلحة./انتهى9

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