الرشيد يعلن انتهاء فترة امهال استقطاع الاقساط

2020/09/02 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلن مصرف الرشيد، الاربعاء، انتهاء فترة امهال استقطاع الاقساط التي منحها المصرف خلال أيام حظر التجوال التي فُرضت بعد إنتشار جائحة كورونا في العراق.

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فترة الامهال التي اقرها مجلس ادارة المصرف والامانة العام لمجلس الوزراء خلال فترة الحظر انتهت في ٢٠٢٠/٦/١ "، داعيا "المقترضين مراجعة فروع المصرف للتسديد ما بذمتهم من اقساط متراكمة".

واوضح أنه "خلاف ذلك سيتم الحجز على راتب الكفيل واحتساب فوائد تأخيريه مما تثقل كاهل المقترض".

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