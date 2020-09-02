محافظ نينوى يعلن عودة آلاف العوائل الإيزيدية إلى سنجار

2020/09/02 | 10:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، الاربعاء، عودة آلاف العوائل الإيزيدية النازحة إلى مناطق سكناها في قضاء سنجار.

وقال الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هنالك الكثير من الإيزيديين لا يزالون في محافظة دهوك”، لافتا إلى أنه “تم عقد اجتماع خلال الأيام الماضية مع وفد رئيس الوزراء ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير الشمري ومستشاريه في سنجار، لتسهيل عودة النازحين الإيزيديين”.

وأضاف الجبوري، أنه “تم الاتفاق على نقاط عدة، منها تخصيص ميزانية محددة، لغرض مساعدة العوائل في العودة وتقديم الخدمات لهم”.



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