ميسي يوافق على بنود عقده مع مانشستر سيتي

2020/09/02 | 10:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وافق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على بنود العقد الشخصي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وفقًا لآخر التقارير الصحفية الواردة.

ووفقًا لصحيفة “دايلي ريكورد سبورت” البريطانية، فإن “ميسي على الشروط المالية لعقد مدته خمس سنوات مع مانشستر سيتي، بقيمة إجمالية 700 مليون يورو (623 مليون جنيه إسترليني)”.

وأوضحت أن “الصفقة المذهلة ستجعل الأرجنتيني صاحب أعلى أجر في تاريخ الرياضة، حيث يعادل 14200 جنيه إسترليني في الساعة، و341000 جنيه إسترليني في اليوم و10.4 مليون جنيه إسترليني في الشهر”.

وبينت انه “من المقرر أن يقضي ميسي 3 مواسم مع السيتي، قبل أن ينضم إلى فريق نيويورك سيتي الأمريكي لمدة عامين، بموجب العقد”.

وتابعت “عُرض على ميسي أسهم في شركة “City football group”، التي تبلغ قيمتها 4.8 مليار دولار كجزء من مستحقاته المالية مقابل التوقيع مع الفريق الإنجليزي”.

وكان الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات على خلاف مع برشلونة منذ أن طلب الرحيل مجانًا، وقرر رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد، أنه إذا لم يرغب ميسي في البقاء فسيكون من الأفضل إخراجه في أقرب وقت ممكن.

ويصر فيكتور فونت، المرشح لانتخابات رئاسة برشلونة، على أن الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو يجب أن يفي بوعده بالسماح للنجم الأرجنتيني بالمغادرة متى شاء.

ويملك ميسي عقدًا مع برشلونة حتى حزيران 2021، بشرط جزائي قيمته 700 مليون يورو.



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