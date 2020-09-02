5 أخطاء تمنع فقدان الوزن نقع فيها عند ممارسة التمارين

2020/09/02 | 11:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} إذا كنت تقوم بممارسة التمارين الرياضية ولا تلاحظ أي فقدان في الوزن أو بروز في العضلات، فهناك سبب واحد محتمل، أنت لا تمارس تمارين إنقاص الوزن بشكل صحيح.فقدان الوزن، أو أي نوع آخر من التمارين الرياضية، يجب أن يتم بطريقة معينة لتحقيق النتائج، إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن تحصل على أي فوائد.ووفقا لموقت "هيلث شوت"، هناك 5 أشياء بارزة قد تقوم بها بشكل غير صحيح أثناء ممارستك تمارين إنقاص الوزن هذه، وها هي: الهبوط على الكعب القفز هو أحد أهم أجزاء أي تمرين لفقدان الوزن، غالبا ستجد أشخاصا إما يهبطون على كعبهم أو بأقدام مسطحة، ولمعلوماتك، كلا الطريقتين خاطئتان، بهذه الطريقة قد تنزلق أو تلوي كاحلك أو حتى تصاب بآلام في المفاصل.أيضا عندما تقفز ولا تهبط بشكل صحيح، فهناك فرص كبيرة أن العضلات التي قد تستهدفها لم تتأثر، لذلك، تذكر دائما أن تقلع من أصابع قدميك وتهبط على أصابع قدميك، ولا تستخدم كعبك في الهبوط وإلا سينتهي بك الأمر بإيذاء نفسك.قفل المفاصل عندما تقوم بتمارين البيربي، تقفز ثم تهبط مباشرة على الأرض، أثناء الهبوط، تأكد من ثني ركبتيك قليلا، بالإضافة إلى ذلك، عندما تضرب راحة يدك السطح، تأكد من أن مرفقيك غير مغلقين، وإذا قمت بقفل مرفقيك، فسيؤدي ذلك إلى زيادة التأثير على مفاصلك ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة، بالإضافة إلى ذلك، لن تكون حركتك سلسة كما ينبغي.ترك التمرين في المنتصف عدم إكمال التمرين بالكامل لن يساعد في إنقاص الوزن، إذا تركت الحركة في منتصف الطريق، فلن تنقبض عضلاتك بشكل صحيح وستقل نسبة حرق الدهون، لذلك، حتى إذا كنت تقوم بالتمرين ببطء، فتأكد من القيام بذلك بشكل صحيح للحصول على نتائج أفضل.زيادة العدات والمجموعات بعد كل أسبوع، تأكد من إضافة 5 إلى 10 عدات إضافية حتى يحصل جسمك على تلك الدفعة الإضافية وتخسر بعض الوزن بشكل خطير.أشرك عضلاتك تسمع هذه العبارة طوال الوقت: "أشرك عضلاتك" هذا لأنه عندما تحافظ على جسمك مشدودا، يتضاعف التأثير الكلي للتمرين.محمد

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