2020/09/02 | 11:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقساً حاراً الى حار جداً في الأيام الأربعة المقبلة مع دخول العراق موجة حارة جديدة منذ الأثنين الماضي بعد الموجة الأولى التي شهدتها البلاد في تموز الماضي ولكن هذه الموجة ستكون أطول وتستمر لأسبوعين.





وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "طقس يوم غد الخميس سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مشمساً حار جداً، وفي المنطقة الشمالية، مشمسا حاراً، ودرجات الحرارة ترفع قليلاً لتكون العظمى في مدينة بغداد أكثر من 47 مْ".

وأضاف، ان "طقس الجمعة المقبلة سيكون في الوسط والجنوب، مشمساً حاراً جداً ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين وفي الشمال مشمساً حاراً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً" عن اليوم السابق.

أما طقس السبت والأحد المقبلين فيكون في "الوسط والجنوب مشمساً حار جداً، وفي الشمال مشمس حاراً".

وتوقع متنبئ جوي، هطول زخات من الأمطار في بعض مناطق البلاد نهار اليوم او الليلة.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك "السحب التي ترصدها الاقمار الصناعية قبل ظهر اليوم الاربعاء، تشير لهطول زخات من الامطار الركامية في مناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط والسليمانية".

وأضاف "ربما تشمل {زخات الأمطار} أيضاً شمال العاصمة بغداد وغرب ديالى وصلاح الدين وشمال شرق اربيل ".

عمار المسعودي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس حار جداً لأربعة أيام وفرصة لزخات من الأمطار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس حار جداً لأربعة أيام وفرصة لزخات من الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).