الاتحاد الأوروبي: نتطلع الى عراق مزدهر ومحصن من جميع الصراعات

2020/09/02 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث ان التعاون القادم مع العراق يشمل مجالات التنمية بما فيها دعم القطاعات الأمنية والسياسية فضلا عن حقوق الانسان.

مارتن هوث اكد خلال حديث صحفي، ان التوجه الأوروبي نحو العراق يركز أيضا على تقديم الدعم لمكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، من أجل ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنويعه ودعم القطاع الخاص والاستثمار، لافتا الى ان دول الاتحاد الأوروبي تسعى لتعزيز الديمقراطية في العراق وانفتاحه على دول العالم.

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