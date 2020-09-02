المنافذ الحدودية تكشف عن مجمل إيراداتها المتحققة خلال الشهر الماضي

2020/09/02 | 11:07 - المصدر: NRT عربية

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منفذ حدودي

فوتو: ارشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، عن إجمالي إيراداتها المتحققة خلال شهر آب الماضي.

وذكر إعلام الهيئة في بيان اليوم، 2 أيلول 2020، ان أكثر من (107) مليار دينار عراقي إيرادات كمركية وضريبية تحققت في شهر آب الماضي، حيث كانت مجمل الإيرادات المتحققة في (10) منافذ حدودية من مجموع (21) منفذ حدودي والتي أغلقت اغلبها بسبب الإجراءات الوقائية لمنع تفشي جائحة كورونا.

وأضاف البيان أن المتحقق من الإيرادات الكمركية والضريبية للتبادل التجاري في المنافذ الحدودية لشهر آب الماضي، بلغ (107,269,418,500) مليار دينار عراقي بزيادة فارق إيرادات متحقق بلغ (10) مليار دينار عراقي عن شهر تموز الماضي.

كما أعلنت الهيئة عن إحصائية المخالفات التي تم رصدها لشهر آب والتي بلغت (225) مخالفة تحت مسميات متعددة (تلاعب في الوزن تغير وصف البضاعة عدم تنزيل كميات من إجازة الاستيراد تهريب عجلات دون الموديل تزوير معاملات كمركية ووصولات قبض إيرادات وشهادة مطابقة ووثيقة إطلاق...



وغيرها ).

وأكدت هيئة المنافذ الحدودية سعيها الدائم والمضي الى تعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها البلد من خلال العمل بروحية الفريق الواحد وتكاتف كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لتحقيق إيرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في تعزيز الواقع الامني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية.

ر.إ

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