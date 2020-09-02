ايران تنفي حظر تصدير الغاز الإيراني إلى العراق

2020/09/02 | 11:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنه، حقيقة حظر تصدير الغاز الإيراني إلى العراق.

وقال وزير النفط الإيراني، في تصريح أوردته وسائل إعلام إيرانية، إن “حظر تصدير الغاز الإيراني للعراق غير صحيح”، مؤكدًا “لا توجد دولة في المنطقة تزود العراق بالغاز الذي يحتاجه سوى إيران”.

وأضاف أن “العراق يمتلك عقوداً لإنتاج الغاز، ولديه بالتأكيد إمكانية لتوريد الغاز لكن هذا يستغرق وقتاً طويلاً”، مشيرًا إلى أن “العراق الآن مهتم جدًا باستلام الغاز من إيران وليس صحيحًا القول إنه ليس بحاجة للغاز الإيراني”.

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