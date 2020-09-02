الرئيس الفرنسي في بغداد في أول زيارة رسمية له منذ تسلمه مفاتيح الإليزيه

2020/09/02 | 11:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية.وذكرت وسائل إعلام حكومية إن “طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصلت إلى مطار بغداد الدولي”.وكان ماكرون قد توجه إلى بغداد قادماً من العاصمة اللبنانية بيروت حيث أمضى يومين.وسيمضي بضع ساعات في العراق حيث يلتقي أبرز المسؤولين.وهو أول رئيس دولة يزور العراق منذ تعيين مصطفى الكاظمي رئيسا […]

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