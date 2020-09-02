رئيس نادي الديوانية يتحدى خلية الازمة: سنبدأ التدريبات في العاشر من أيلول الجاري

2020/09/02 | 11:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعلن رئيس نادي الديوانية الرياضي، حسين العنكوشي، ان فريق النادي بكرة القدم، سيبدأ تدريباته في العاشر من شهر أيلول الجاري.

وقال العنكوشي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الدوري الممتاز يقترب من الانطلاق والأندية العراقية حتى الان لم تبدأ بالتحضيرات استعداداً للموسم الجديد”.

وأوضح أن “فريق الديوانية سيباشر بتدريباته في العاشر من شهر أيلول الجاري، بغض النظر عن قرار خلية الازمة “، مبيناً انه “سيخصص أجهزة (بي سي ار) الخاصة بفحص كورونا فايروس وتوفيرها داخل ملعب النادي”.

يذكر أن خلية الازمة أوقفت النشاط الرياضي منذ شهر اذار الماضي بسبب جائحة كورونا.



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