2020/09/02 | 11:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت دعمه اثر انتهاء “الجمود السياسي” مع الكاظمي بغداد – وعد الشمري:أكدت القوى الشيعية، أمس الثلاثاء، أن اللقاء مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أسهم في انهاء حالة الجمود بين الطرفين، مشددة على دعمها جهود الحكومة في فرض القانون وهيبة الدولة، مبينة أن التهيئة للانتخابات المبكرة تتطلب توفر اجواء سياسية وأمنية مستقرة ومناسبة.وقال النائب عن قائمة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوى شيعية: الحكومة الحالية تسعى لفرض هيبة الدولة والقانون وابعاد الازمات عن البلاد) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوى شيعية: الحكومة الحالية تسعى لفرض هيبة الدولة والقانون وابعاد الازمات عن البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).