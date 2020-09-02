2020/09/02 | 11:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد:أوضح الخبير القانوني علي التميمي، كيفية متابعة الفاسدين الهاربين واستمرار الأموال المهربة خارج العراق، مبينا ان الوضع الراهن يحتم على العراق التحرك باتجاه استرداد تلك الأموال ومحاسبة الفاسدين.وقال التميمي لـه ان “اتفاقية مكافحة الفساد الدولية لعام ٢٠٠٥ والتي وقع عليها العراق ٢٠٠٧ تتيح له الطلب من الأمم المتحدة استرجاع الاموال المهربة كغسيل ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني: أموال الفساد المهربة 500 مليار دولار يمكن للبلاد استردادها) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني: أموال الفساد المهربة 500 مليار دولار يمكن للبلاد استردادها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).