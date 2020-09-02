2020/09/02 | 11:13 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، عن وجود مساع لإعفاء العراق من اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" لمدة 3 أشهر....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يريد إعفاء من اتفاق "أوبك+"
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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