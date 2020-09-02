العراق يريد إعفاء من اتفاق

2020/09/02 | 11:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، عن وجود مساع لإعفاء العراق من اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" لمدة 3 أشهر....

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