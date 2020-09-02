2020/09/02 | 11:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أربيل- واع- سوما الجاف

أكد ممثل حكومة الإقليم في بغداد بختيار حاجي، أن رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في العاصمة بغداد.

وقال مدير شؤون العلاقات والمتابعة في ممثلية حكومة الإقليم في بغداد بختيار حاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني يزور بغداد،اليوم الاربعاء، للقاء الرئيس الفرنسي بعد تعذر زيارة أربيل لضيق الوقت".

وبشأن الموازنة أوضح حاجي، أن "وكيل وزير التخطيط ومدير عام الموازنة في الإقليم موجودان في بغداد لغرض الاشتراك في أسس الاستراتيجية العامة للموازنة الاتحادية للسنوات 2021 و2022 و2023"، مرجحا "زيارة وفد حكومي من الإقليم إلى بغداد لغرض المفاوضات".

وكانت رئاسة الجمهورية، كشفت في وقت سابق عن ملفات زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى العراق.

وقال رئيس هيأة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي الشكري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة الرئيس ماكرون إلى بغداد يوم غد الأربعاء، ستركز على تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا، لاسيما وأن باريس تتطلع إلى التعاون مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة"، لافتا إلى أن "فرنسا ستعمل على تعزيز أسس التعاون في المجال الاقتصادي والمجال الثقافي والمجال الأمني".

وأضاف، أن "فرنسا ستعمل على دعم جميع الجهود الرسمية الداعية لتعزيز السيادة العراقية والتعامل مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة".

ولفت الشكري إلى أن "لفرنسا أنشطة مهمة في دعم جهود العراق لمقاتلة عصابات داعش، لاسيما وأن قبل أيام كانت زيارة لوزيرة الجيوش الفرنسية التي أكدت فيها على أنها ستعمل بجميع الجهود لدعم وتعزيز القدرات الأمنية للقوات المسلحة العراقية، وتحديدا في مجال التدريب"، مبينا أن "فرنسا لها دور في مقاتلة داعش".

وبين أن "العراق يتطلع إلى تعزيز وإدامة التعاون مع فرنسا وتطويره إلى مجالات أخرى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ممثل حكومة الإقليم: بارزاني سيلتقي ماكرون في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ممثل حكومة الإقليم: بارزاني سيلتقي ماكرون في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).