ماكرون يصل بغداد في زيارة رسمية

2020/09/02 | 11:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ماكرون، متحدثا في لبنان مساء الثلاثاء، إنه سيتوجه إلى العراق للقاء كبار المسؤولين هناك لمناقشة قضية المواطنين الفرنسيين الذين قاتلوا مع تنظيم الدولة الإسلامية.

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