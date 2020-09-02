بينها التعاون الأمني.. عضو بالخارجية النيابية يحدد أبرز محاور زيارة ماكرون للعراق

2020/09/02 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حدد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عامر الفايز، الأربعاء (02 ايلول 2020)، أهم محاور زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون للعراق، فيما أشار إلى أن فرنسا تريد ترتيب أوراق المنطقة بلمستها.

وقال الفايز في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "زيارة الرئيس الفرنسي للعراق نابعة من رغبة فرنسا بترتيب أوراق المنطقة، ويكون الترتيب بلمسة فرنسية"، مضيفاً، أنه "لأهمية العراق في المنطقة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، جاءت الزيارة للعراق".

وبين، أن "العراق له ارض خصبة للاستثمار الخارجي، وفرنسا تريد دوراً مهماً في عملية البناء والاعمار والاستثمار"، مؤكداً أن "الزيارة لا تخلو من التعاون المشترك في المجال الأمني والسياسي وتبادل المعلومات بين الطرفين".

وأشار إلى أن "فرنسا ربما ستقدم مساعدات للعراق، وهذا الامر محتمل لكن لا علم لنا به لحد الان".





وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة العراقية بغداد، قادماً من بيروت.

وسيلتقي ماكرون في مستهل زيارته، رئيس الجمهورية برهم صالح في القصر الرئاسي، وسط مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، إن "جدول زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى بغداد، قصير وسيلتقي من خلاله أبرز المسؤولين العراقيين وكذلك سيلتقي رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في بغداد".

وأضاف المصدر أن "ماكرون سيلتقي صالح والكاظمي لبحث عدد من القضايا، أبرزها التعاقدات العراقية الفرنسية فيما يتعلق بالتسليح، والتوغل التركي داخل الاراضي العراقية".

وأشار إلى أن "هذا يعكس رسالة فرنسا التي حملها وزير خارجيتها جان إيف لودريان لدى زيارته بغداد في شهر تموز الماضي، بأنه على بغداد أن "تنأى بنفسها عن التوترات الاقليمية".

وفي السابع والعشرين من آب الماضي، قامت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي بزيارة إلى العراق، التقت خلالها مسؤولين في بغداد وإقليم كردستان العراق.

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