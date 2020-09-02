متنبئ جوي يبشر بهطول أمطار في هذه المناطق من العراق اليوم

2020/09/02 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطيو، الأربعاء (02 ايلول 2020)، هطول أمكار في عدد من المناطق بوسط وشمال العراق، هذا اليوم.

وقال عطية في منشور له عبر "فيسبوك"، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "السحب التي ترصدها الاقمار الصناعية قبل ظهر اليوم الاربعاء تشير لهطول زخات من الامطار الركامية في مناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط ومحافظة السليمانية".

وأشار الى ان "هذه الامطار ربما تشمل ايضا شمال العاصمة بغداد وغرب محافظتي ديالى وصلاح الدين وشمال شرقي اربيل ".

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