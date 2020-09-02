الاتفاق تم.. سواريز يختار وجهته الجديدة ويرحل عن برشلونة

2020/09/02 | 11:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بات رحيل لويس سواريز عن برشلونة الإسباني في حكم المؤكد، في حين كشفت مصادر مختلفة أن وجهته الجديدة هي يوفنتوس الإيطالي.

وقالت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، وصحيفتا "لا غازيتا ديللو سبورت" و"كوريير ديللو سبورت" إن سواريز (33 عاما) ويوفنتوس توصلا بالفعل إلى اتفاق لضم المهاجم المخضرم خلال الصيف الجاري.

وبحسب المصادر، فإن النجم الأوروغواياني سينتقل إلى فريق "السيدة العجوز" مجانا، حيث يتفاوض سواريز مع ناديه لإنهاء تعاقده مع برشلونة قبل عام من انقضائه رسميا، لتسهيل خروجه من "كامب نو".

وبهذا يكتب يوفنتوس نهاية رحلة حافلة لسواريز مع الفريق الكتالوني، بدأت عام 2014 عندما استقطبه قادما من ليفربول الإنجليزي.

وفي المقابل، يتجه مهاجم يوفنتوس غونزالو هيغواين إلى الرحيل عن تورينو إلى إنتر ميامي الأميركي، لإفساح المجال أمام قدوم سواريز الذي سيشارك أساسيا على الأغلب.

وسيكون هيغواين (32 عاما) قريبا من شقيقه فيديريكو الذي يلعب لمصلحة دي سي يونايتد الأميركي.

ومن المتوقع أن تجري إدارة برشلونة حملة تغيير شاملة تحت قيادة المدير الفني الجديد رونالد كومان، بعد خروج الفريق من الموسم من دون أي بطولات لأول مرة منذ عام 2007.

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