استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية

2020/09/02 | 11:38 - المصدر: NRT عربية

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حفارات نفطية

فوتو: ارشيف

منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

استمرت أسعار النفط العالمية بالارتفاع، الأربعاء، بعد سحب فاق التوقعات من مخزونات الخام في الولايات المتحدة ونشاط قوي للمصانع الأميركية والصينية غذى التفاؤل بشأن التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت العالمي، صباح اليوم 2 أيلول 2020، 45 سنتا إلى 46,03 دولارا للبرميل لترتفع لليوم الثالث على التوالي، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا إلى 43,19 دولارا للبرميل.

وأكد معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 6,4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 آب إلى 501,2 مليون برميل، لتفوق توقعات المحللين بانخفاض 1,9 مليون برميل، كما انخفضت مخزونات البنزين 5,8 مليون برميل ما يزيد عن تقديرات المحللين بتراجع قدره ثلاثة ملايين برميل.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للبحوث لدى "نيسان" للأوراق المالية إن "السحب الأكبر من المتوقع من المخزونات الأميركية وتنامي الآمال في تعاف اقتصادي في الولايات المتحدة والصين بعد بيانات قوية للمصانع حفز على شراء العقود الآجلة للنفط".

كما توسع نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة في نحو عشر سنوات في آب، بدعم من أول زيادة في طلبيات التصدير الجديدة هذا العام مع تكثيف المصنعين للإنتاج لتلبية الطلب المنتعش بحسب ما أظهر مسح خاص يوم أمس الثلاثاء.

وارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بنحو مليون برميل يوميا في آب الماضي، حيث نفذت "أوبك" وحلفاؤها اعتبارا من أول أيار، خفضا قياسيا بمقدار 9,7 مليون برميل يوميا أو ما يعادل عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، لكن فيروس كورونا المستجد سحق ثلث الطلب العالمي.



واعتبارا من أول آب، جرى تخفيف الخفض إلى 7,7 مليون برميل يوميا حتى كانون الأول المقبل.

ر.إ

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