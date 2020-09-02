وزير النفط العراقي يؤكد مساعي العراق لإعفاءه من تخفيض كميات التصدير

2020/09/02 | 11:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النفط، الأربعاء، عن مساعٍ لفتح حوار مع دول أوبك لإعفاء بغداد من تخفيض كميات التصدير، في حين أشارت إلى استمرار إقليم كردستان بعمليات التصدير من دون الرجوع للحكومة الاتحادية.وقال وزير النفط احسان عبد الجبار لصحيفة “الصباح” الرسمية، … Readmore

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